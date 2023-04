Valitsus kavandab alkoholile ja tubakale iga-aastast hinnatõusu

Reformierakonna rahandusministrikandidaadi Mart Võrklaeva sõnul on kokku lepitud, et jätkatakse pahede ja tervisealase riskikäitumise maksustamist, vältides samal ajal piirikaubanduse teket. «See peaks olema osa maksupaketist, mis on plaanis tuua riigikogusse kevadhooajal,» ütles Võrklaev. «Püüame kinni pidada põhimõttest, et maksumuudatused on teada kuus kuud enne nende jõustumist, ning jälgime ka naaberriikide aktsiisimäärasid, et ei tekiks piirikaubandust.»