Soome tuumajaama 14 aastat väldanud saaga sai õnneliku lõpu. Kas nüüd saame odava elektri?

Soome energeetikute jaoks oli lõppev nädal ärev. Tehti viimased katsetused, kus vähendati ja tõsteti järsult võimsusi, et olla valmis juhuks, kui reaktorit tuleb rutuga taas hooldama hakata. Pinevus oli õhus, sest regulaarset tootmist reaktoris OL3 on edasi lükatud 22 korda.

Kolmapäeval tehtud viimase eksperimendi käigus toodi tuumareaktori võimsus lühikeseks ajaks kolm korda madalamale tasemele, et see siis kiiresti pea täisvõimsusele viia. Väiksema võimsusega tootmise tundidel oli elektrihind börsil ligi kolmandiku võrra päeva keskmisest kallim, mis näitab, kui suur mõju võib ühel suurel tootjal meie piirkonna hindadele olla. Soome ekspertide arvates võib OL3 tuulevaiksemal ajal hoida elektribörsil hinda kuni viis senti kilovatt-tunni kohta madalamal. Energiafirma Väre andmeanalüütiku Sami Kohvakka hinnangul vastab Olkiluoto 3 täisvõimsusel töötamine üheksakraadisele välistemperatuuri tõusule. «Suure efekti annab see, et tuumajaama abil saab leevendada elektri hinda tipptundidel, mil muidu tuleks kasutada kallist fossiilelektrit. Nüüd, kus fossiilse elektri hind on juba langenud, väheneb ilmselt mõnevõrra tuumajaama mõju hindadele,» ennustas ta.