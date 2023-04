IMFi juht ärgitas vältima teist külma sõda

«Olen üks nendest, kes teab, mis on külma sõja tagajärjed: talendi ja panuse kaotus maailma jaoks,» ütles Georgieva pressikonverentsil Maailmapanga ja IMFi kevadiste kohtumiste algul.

«Ma ei taha näha selle kordumist,» ütles ta ja lisas, et maailm peaks ratsionaalselt aktsepteerima seda, et tuleb maksta teatud hinda ja et käimas on teatud killustumine – kuid see hind tuleb hoida madal.

Georgieva sündis Bulgaarias, endises Nõukogude Liidu satelliitriigis. Maailmapangal ja IMFil on mängida oluline roll, et ennetada maailma lõhestumist erinevateks blokkideks, millel on tõsised majanduslikud tagajärjed, ütles ta.

IMFi raport prognoosis hiljuti, et kasvav lõhestumine kaubanduses sündmuste tagajärjel, nagu Brexit, USA-Hiina kaubandussõda ja Venemaa tungimine Ukrainasse võib tähendada seitse protsenti väiksemat maailmamajandust kui muidu.