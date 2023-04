SOS Lasteküla vaevleb rahapuuduses

Lasteküla on võtnud pikaajalise vastutuse vanemliku hooleta laste ja keerulisse olukorda sattunud perede eest, kuid üha halvenev majanduslik olukord ja hinnatõus sunnib lasteküla tegema raskeid otsuseid.

«Meie perevanemate hoole all kasvab üle Eesti 197 last,» ütleb SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro. «Minu jaoks on mõeldamatu tänases olukorras vähendada nende pere-eelarveid. Seega tuleb kärpida muudest kohtadest.»

SOS Lasteküla Ühingu käesoleva aasta eelarve kuludeks on planeeritud 8,16 miljonit eurot. Sellest on tänaseks tuludega kaetud 7,81 miljonit. Perekodu teenusele kuluv 5,5 miljonit eurot saab 89 protsendi osas on kaetud kohalike omavalitsustega sõlmitud lepingutest laekuva tuluga. Teised Lasteküla poolt pakutavate teenuste kulud on 80 protsendi ulatuses kaetud annetajate abiga.

SOS Lasteküla ennetusprogrammides on praegu üle Eesti 300 peret ja 600 last, kellega igapäevaselt tegelevad SOS perede tugitöötajad. «Mis saab aga siis, kui tugitöötajate abi peredele kaob? Möödunud aastal avatud lapsi aitav ja toetav SOVA chatt on võitnud laste ja noorte usalduse. Mis saab lapse murest siis kui chat vaikib?» küsib lasteküla.

«Varasemalt on meile reservide omamise eest etteheiteid tehtud, aga tänases olukorras kuluvad need esmase abina marjaks ära. Ülejäänud 750 000-eurose puudujäägi osas tuli teha kärpeid ja peatada arendustegevus,» selgitas Oro.