Eesti Gaas: maagaasi hinnad jätkasid esimeses kvartalis järsku langust

Tavaliselt lülituvad Euroopa hoidlad tühjendamise režiimilt täitmisrežiimile aprillis, kuid sel aastal algasid mahutite täitmised juba märtsi keskel, vajades siiski märtsi viimasel nädalal külmaperioodi tõttu välja pumpamisi.

Loode-Euroopa gaasihoidlate täituvus on üle 50 protsendi, mis on üle kahe korra suurem võrreldes sama ajaga 2022. aastal. See peaks tähendama gaasimüüja hinnangul, et eelmisel aasta aset leidnud tormamine hoidlate täitmiseks, mis tõi kaasa paanilise turu ja ajaloolised hinnatõusud, sel suvel ei kordu. Siiski on ka sellel suvel riske, millest tuleb teadlik olla – eelkõige Norra tihe hooldusgraafik, ebakindlus seoses Prantsusmaa streikidega ning potentsiaalselt haavatav taastuvenergia tootmine kogu piirkonnas, kuna see sõltub ilmastikutingimustest.

Selle, kuhu hinnad järgmisena liiguvad, määrab nõudlus

Gaasiettevõtte hinnangul on veeldatud maagaasi pakkumine olnud suur ja hoidlate tase hea, mis tähendab seda, et gaasihindade edasine liikumine ei ole enam sõltuv niivõrd pakkumisest, vaid pigem nõudlusest. Eeloleva aasta hinnadünaamikas mängib võtmerolli eelkõige Aasia nõudluse taastumine. Turud on oodanud Hiina majanduse kiiret taaskäivitamist pärast COVID-19 nullpoliitikast loobumist, kuid siiani pole Hiina veeldatud maagaasi import veel liiga palju kasvanud.

Juhul kui gaasi tarbimine Hiinas suureneks märgatavalt, avaldaks see mõju ka veeldatud maagaasi kättesaadavusele Euroopas ja tõstaks hindu, sest Euroopa ja Aasia konkureerivad samadele LNG importidele, märgitakse ülevaates. Eksperdid prognoosivad, et Hiina veeldatud maagaasi import sel aastal kasvab 7,5 protsenti võrreldes 2022. aastaga. Lisaks on gaasihinnad langenud tasemele, mis toetab alternatiivsetelt allikatelt nagu kivisüsi või propaan tagasi pöördumist maagaasile. Seda on turul juba olnud näha ning toob tõenäoliselt edaspidi kaasa nõudluse kasvu.