A1000 tegevjuht Tarmo Lauring ütles, et kuna pole veel selgunud, kui palju alkoholiaktsiis tõuseb, siis on vara öelda, milline on selle mõju kaubandusturule. Ta usub, et valitsus ei korda mõne aasta taguseid vigu ning ei tõsta aktsiise liiga järsult.