Kirke Altrov: tööandjad peavad senist suhtumist töötajatesse muutma

«Meil on kultuur, et ootame, et töötajad hüppaksid üle oma varju, töötaksid õhtuti ja nädalavahetustel ja oleksid alati kättesaadavad, kuid inimestel on valikuid rohkem ning oma senised suhtumised tuleb ümber vaadata,» lausus Altrov töötukassa töö- ja karjäärimessi raames tööandjatele suunatud konverentsil «Millised teadmised ja oskused on tulevikutöötajal?».

Üleilmsest uuringust tuleb välja, et pea pooled inimesed teevad ületunde. «See on väga suur number,» nentis ta.

Altrovi sõnul on era- ja tööelu ühildamine inimeste jaoks üha olulisem ning kõik vajavad ja eeldavad paindlikkust. Kui seni on see olnud pigem kontoritöötajate privileeg, siis nüüd ootavad seda ka teised. «Edaspidi tuleb sellega arvestada igal pool,» lausus Altrov.