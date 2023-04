KARJÄÄRIPÖÖRE ⟩ Uus riigikogu liige Ukraina külastamisest: see oli õõvastav

«Õõvastav oli. Ma ei oskagi midagi rohkemat öelda,» ütles Vaga. Ta nägi, et Butšas oli ühes piirkonnas iga kortermaja keskmisse paraadnasse rakett visatud. Seega polnud kahtlust, et tegemist oli täpselt sihitud pommitamise, mitte Vene sõjaväe valearvestusega.

Vaga kiitis endist kaitseministrit Laanetit ning lausus, et tänu tema kiiretele otsustele sai Ukraina Eestilt abi. «Kalle Laanet on inimene, kes julgeb otsustada. See on rariteet Eesti poliitikute ja kõrgemate riigiametnike seas,» ütles Vaga.