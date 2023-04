Tõnu Mertsina: uus valitsus ei ole plaanitavate maksumuudatuste mõju analüüsinud

Riigieelarve tulude suurendamine maksude tõstmisega on küll mõistetav, kuid praegused otsused paistavad olevat tehtud vaid tehniliste analüüside põhjal – koostatud on esialgsed analüüsid lisaraha laekumise kohta, kuid maksumuudatuste mõju veel analüüsitud ei ole. Võib-olla on liialdus öelda, et valitsus on seetõttu sukeldunud teadmatusse, kuid üllatusi võib ta nii kohata küll.

Löök turismile

Majutusasutustele alandatud käibemaksu kaotamine võib anda löögi turismile. Kui palju, seda on veel vara öelda. Enne pandeemiat, 2019. aastal olid välisturistid 60 protsenti majutatutest ja mitteresidentide kulutuste osakaal Eesti SKTs oli 5,6 protsenti, eratarbimises ligi poole rohkem. See pole siiani kaugeltki veel taastunud. Seetõttu oli kummaline Kaja Kallase võrdlus 11. aprilli ERRi «Esimeses stuudios», nagu oleksid hotellid luksusteenus. Avansilise tulumaksu tõstmine kaheksa protsendipunkti võrra tähendab mõistagi maksjatele suuremat kulu, kuid see hakkab veelgi enam piirama väiksemate pankade kasvuvõimalusi.