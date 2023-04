Autokaubaveo komisjon tegi nõudeid rikkunud 17 vedaja suhtes otsused

Arutelu käigus jõudis komisjon arvamusele, et kuigi järelevalveasutused teevad oma tööd eesmärgipäraselt, siis arvestades igapäevaselt Eesti teedel liiklevate üle 3,5-tonniste veoautode hulka, võiks järelevalve tõhustamiseks ning järelevalveressursi otstarbekamaks kasutamiseks tulevikus kaaluda võimalusi kontrollide automatiseerimiseks. Piiratud järelevalveressursi tingimustes tuleks välja töötada kaasaegsed digilahendused, mille abil maanteedel teekasutustasu tasumist jälgida. See võimaldaks komisjoni sõnul veokeid peatada vajaduspõhiselt, kui rikkumine on eelnevalt tuvastatud.

Miks menetlused algatati?

Haldusmenetlused algatati, et selgitada välja, kas ja kuidas tuleks meetmeid rikkujate suhtes rakendada. Menetluste raames oli vedajatel võimalus esitada kirjalik selgitus teekasutustasu nõuete rikkumiste ja vedaja poolt tarvitusele võetud tegevuste kohta, et edaspidi rikkumisi vältida.

Autokaubaveo komisjon on moodustatud transpordiameti peadirektori käskkirjaga ning komisjoni töö eesmärk on vaadata läbi ja kontrollida autovedude korraldust reguleerivate õigusaktidega ja rahvusvaheliste kokkulepetega ette nähtud autoveoalaste nõuete rikkumiste juhtumeid. Lisaks on komisjoni eesmärgiks teha raskete autoveoalaste rikkumiste ja korduvate teekasutustasu nõuete rikkumiste ilmnemisel pädevatele asutustele ettepanekuid rikkuja suhtes asjakohaste riiklike haldusmeetmete rakendamiseks, et tagada autovedudel aus konkurents, liiklusohutuse tõhustamine ja õigusaktide järgimine.