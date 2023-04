Bolt kahekordistas Eestis äriklientide tellimuste arvu

Bolt Businessi Eesti müügijuht Gerhard Spitsak tõi välja, et pandeemiajärgselt on ettevõtetes elu normaliseerumas ja inimesed käivad üha rohkem taas kontoris ja ärikohtumistel. Seetõttu on kasvanud ka vajadus ärisõitude järgi. Eestis kasutab Bolti teenuseid täna üle 5000 ärikliendi, teatas ettevõte.