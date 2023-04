Töörühma juhi, keskkonnaministeeriumi kantsleri Meelis Mündi sõnul ei tähenda see, et ühte neist piirkondadest tuumajaam tuleb. Selleks peab riik tegema otsuse, et Eestist saab tuumariik, ning alles pärast seda selgub põhjalikuma analüüsi tulemusel koht, kuhu tuumajaam võiks kerkida.