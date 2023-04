Saksa valitsus tõrjub üleskutseid reaktorite sulgemine edasi lükata

Opositsioonipoliitikud ja ka osa koalitsiooni kuuluva Vaba Demokraatliku Partei (FDP) liikmeid olid nõudnud allesolevate reaktorite tööshoidmist, ehkki need tegutsevad nõutava ohutuskontrollita.

«Tuumaenergiast loobumine 15. aprilliks, ehk selleks laupäevaks, on lõplik,» ütles kantsler Olaf Scholzi kõneisik Christiane Hoffmann.

Riigi kolm viimast reaktorit oli plaanis sulgeda juba 31. detsembril 2022, kuid Scholz andis korralduse see edasi lükata, kuna muretseti, et Saksamaa võib olla silmitsi energianappusega seoses sõjaga Ukrainas.

Seadusandjad kiitsid heaks üle 30 aastat tagasi tööd alustanud reaktorite tööea pikendamise tingimusel, et need suletakse tänavu aprilli keskpaigaks.

Kriitikute sõnul jätab tuumajaamade sulgemine Saksamaa ilma madala emissiooniga energiast, mis tähendab, et riik peab hoidma töös fossiilkütuseid kasutavaid jaamasid, mis panustavad kliimamuutusse.

Vabade demokraatide asejuht Wolfgang Kubicki ütles usutluses Funke Media Groupile, et Saksamaal on kõige ohutumad tuumajaamad maailmas ja nende sulgemine oleks «dramaatiline viga», millel on valusad majanduslikud ja ökoloogilised tagajärjed.