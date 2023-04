Yellen tegi üleskutse Maailmapanga reformimist tänavu jätkata

Asutuse reformimine võetakse ette ajal, mil sellele on tehtud üleskutseid seista vastu üleilmsetele väljakutsetele nagu kliimamuutus.

«Peaksime kasutama ülejäänud aastat, et võtta ette täiendavaid reforme, lähenedes nende elluviimisele järkjärguliselt,» ütles Yellen Maailmapanga reforme puudutava ümarlaua algul.

Yellen kinnitas samas, et need eesmärgid on «seotud» Maailmapanga praeguse tööga vaesuse vähendamise ja arengu toetamise vallas.