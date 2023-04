Värske rahandusministrikandidaat: maksud tõusevad, soodustustest ja eranditest pühkige suu puhtaks

Reformierakondlasest rahandusministrikandidaadi Mart Võrklaeva sõnul ei tasu 2024. aastast plaanitava käibemaksu tõstmises soodustusi ja erandeid teha, kuna need on tervikuna ebaefektiivsed, moonutavad maksubaasi ning lähevad administratiivselt kulukaks.

Toiduainete käibemaksumäära on Võrklaeva sõnul teoreetiliselt võimalik alandada, kuid riigi jaoks oleks tegemist väga kuluka meetmega, mis tõenäoliselt ei too kaasa samas ulatuses hinnalangust ega inflatsiooni alanemist. «Meie lähiriikidest näiteks Soome kaalub praegu võimalust hoopis erisust muuta/kaotada ehk hoopis tõsta käibemaksumäära toidule,» lausus Võrklaev.

Ta lisas, et valitsuskoalitsioonil on ülesanne riigieelarve positsiooni parandada, mis tähendab, et just tulu poole suurendamiseks tuleb teha otsuseid, eesmärgiga defitsiiti vähendada ning katta meie suurenenud kaitsekulutusi.