Karm: iga kolmas eestlane peab vajalike kulutuste jaoks kord kuus raha laenama

Intrumi Euroopa tarbijamaksete aruande kohaselt laenavad eestlased arvete tasumiseks Euroopa keskmisest vähem: vaid 14% laenab raha või kasutab oma kulude katmiseks krediitkaarti limiidi kogu ulatuses ära, samas kui kogu Euroopas on see näitaja peaaegu kaks korda suurem - 26%. Siiski on oodata, et praegune majanduskliima võtab oma osa, sest intressimäärade tõus ja inflatsioon suurendavad tõenäoliselt eestlaste arvu, kes kasutavad laenu.

Eestis laenab igakuiselt kodu- ja krediitkaardivõlale lisaks raha laenanutest iga kolmas (32%) üle 10% oma sissetulekust ning iga kaheksas (12%) üle 25%. Eriti keeruline on olukord lapsevanemate jaoks, kellest paljud kasutavad laenu oma lastele sisseostude tegemiseks. Kui Euroopa keskmine näitaja on 77%, siis Eestis tunnistas 67% vanematest, et nad on viimase kuue kuu jooksul sel eesmärgil raha laenanud või oma krediitkaardi liimid täies ulatuses ära kasutanud, mis on siiski märkimisväärne näitaja.

Peaaegu kaks viiest eestlasest (41%) kavatseb nõuda oma tööandjalt tavalisest suuremat palgatõusu, mis on kõrgem kui Euroopa keskmine (30%). Uuringust selgub, et X-generatsiooni (45-54-aastased) vastajad (51%), lastega inimesed (46%) ja kõrge sissetulekuga juhid (44%) kavatsevad võrreldes teiste Eesti vastajatega suurema tõenäosusega palgatõusu taotleda.

«Kuigi paljud tarbijad on rahalisteks katsumusteks valmis, vähendades oma kulusid ning kaaludes põhjalikult enne täiendavate laenude võtmist, teame, et leidub ka neid, kes tunnevad end selle probleemi ees ülekoormatuna. Finantsteenuste ettevõtted ja muud laenuandjad vastutavad selle eest, et nende kliendid saaksid raskuste korral abi ja nõu. Kui pandeemia ajal olid paljud hädas, siis praeguse kriisi finantsmõju on tõenäoliselt veelgi suurem,» ütles Intrum Balticsi tegevdirektor Ilva Valeika.

Mis asi see on

Intrum on avaldanud iga-aastast Euroopa tarbijamaksete aruannet alates aastast 2013. Euroopa tarbijamaksete aruanne on Eesti jaoks 10. väljaanne. Euroopa tarbijamaksete aruanne annab infot Euroopa tarbijate igapäevaelust; nende kulutamisharjumusi ja võimest igakuiselt oma leibkonna rahaasju hallata.