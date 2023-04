Kallim kui auto: legendaarse korvpalluri ketsid müüdi rekordsumma eest

Jordan kandis neid 1998. aasta NBA teises finaalmängus. See oli tema viimane hooaeg Chicago Bullsi ridades. Selles mängus skooris Jordan 37 punkti ja aitas meeskonnal võita punktiseisuga 93:88.

Ketsid olid signeeritud ning Reutersi andmetel kinkis Jordan need vastasmeeskonna Utah' Jazzi pallipoisile selle eest, et too aitas mängija kadunud jaki üles otsida.