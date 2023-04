Number teada: täpselt nii paljudel eestimaalastel on kontol vähemalt 10 000 eurot

Aastaid väga madalal püsinud hoiuseintressid hakkasid eelmisel aastal koos Euroopa Keskpanga intressimäärade tõusuga taas kasvama ning ühes sellega ka inimeste huvi hoiuste kui ühe võimaliku investeerimisviisi vastu. Inimeste säästmisharjumusi kaardistanud uuringu kohaselt kavatseb 5 protsenti eestimaalastest paigutada oma raha hoiustesse, 12 protsenti on sellele mõelnud, 8 protsenti jälgib enne otsuse langetamist turul toimuvat ning 15 protsenti tunnistas, et polnud sellele enne uuringule vastamist mõelnud, teatas Luminor.

Uuringust selgus, et Eestis on üle 10 000 euro sääste 18 protsendil vastanutest, mis on Balti riikide võrdluses kõrgeim näitaja. Lätis oli nii palju sääste 6 protsendil ja Leedus 14 protsendil vastanutest. Kõige levinum säästude vahemik on Eestis, Lätis ja Leedus 1000–5000 eurot, vastavalt 19, 14 ja 16 protsendil inimestest.