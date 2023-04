Uue valitsuse all kaob üks väga suur maksusoodustus

Esiteks: täiendav maksuvaba tulu eluasemelaenu intresside eest. See ei ole väga suur summa, sest varasemad valitsused on selle fikseerinud 300 eurole aastas ehk inimese jaoks oleks siin lisavõit 60 eurot aastas.

Kolmas järgmisel aastal kaduv maksusoodustus puudutab lapsi. Kui seni on kehtinud põhimõte, et tuludeklaratsiooniga saab inimene lisa-maksuvaba tulu juhul kui tal on ülalpeetavaid lapsi, siis nüüd soovib võimukoalitsioon selle kaotada. Maksuameti andmetel on praegu täiendav maksuvaba tulu 1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest. Täiendav maksuvaba tulu ei vähene, kui laps saab toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitja kaotuse korral.