Bitcoin murdis läbi $30 000 taseme

Bitcoini teisipäevane tipptase ulatus 30 438 dollarile ja oli õhtuse seisuga 1,96% kõrgemal, 30 233 dollaril. Alates aprillikuu algusest on see tõusnud peaaegu 6%, pärast 23% tõusu märtsis, vahendab Reuters.

Investorid ootavad kolmapäeval USA inflatsiooniaruannet, et hinnata keskpanga järgmisi samme pärast seda, kui märtsis toimunud pangandussektori probleemid tekitasid ootusi, et keskpank loobub intressimäärade tõstmisest, et leevendada sektori stressi.