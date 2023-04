Nafta hind tõuseb jätkuvalt

Dollar nõrgenes seoses lootusega, et USA Föderaalreserv hakkab oma intressitõusude tsükli lõpetamisele lähemale jõudma, mis muudab dollarihinnaga nafta odavamaks teiste valuutadega ostjatele, vahendab Reuters.

«See dollari langus, mis eile oli nafta jaoks vastutuul, on täna tagatuul,» ütles Price Futures Groupi analüütik Phil Flynn Reutersile.

Hiina andmed näitasid aga, et tarbijahindade inflatsioon tõusis märtsis kõige aeglasemas tempos alates 2021. aasta septembrist, mis viitab sellele, et majanduse ebaühtlases taastumises on endiselt nõrk nõudlus.