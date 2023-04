Šveits tõrjub kriitikat Vene varade vähese külmutamise kohta

Bern on külmutanud 7,5 miljardi frangi (ligi 7,6 miljardi euro) väärtuses Vene varasid alates Ukraina-invasiooni algusest läinud aastal, ütles riigi majandussekretariaadi (SECO) direktor Helene Budliger Artieda.

See on võrdne umbes kolmandikuga 21,5 miljardist eurost, mis on külmutatud Euroopa Liidus, ütles ta ajalehele Neue Zürcher Zeitung.