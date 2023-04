FBI hoiatab avalike telefonide laadimispunktide kasutamise eest

«Vältige tasuta laadimispunktide kasutamist lennujaamades, hotellides või kaubanduskeskustes,» seisis FBI Denveri büroo Twitteri säutsus. «Kelmid on välja mõelnud viisi, kuidas kasutada avalikke USB-porte pahavara ja seiretarkvara seadmetesse laadimiseks. Kandke kaasas oma isiklikku laadijat ja USB-juhet ning kasutage laadimisel elektri pistikupesa.»

Turvaeksperdid on ka varem hoiatanud USB-juhtmega telefoni laadimise eest avalikes punktides. Suvalise USB-juhtmega ühendamine on nende hinnangul sama hea kui tänavalt leitud hambaharja suhu panemine. USB-pordi kaudu saab nii alla laadida kui ka edastada andmeid ühendatud seadmesse. Seega on palju parem idee kasutada enda laadijat või akupanka.