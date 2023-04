Vaata, kui palju raha paigutas Ott Tänak Sõõrumaa taksoärisse

«Investeeringu suurus oli kümme protsenti firma osalusest,» ütles Forus Taxi värske osanik Ott Tänak. Täpsustavale küsimusele, kui palju see summaarselt teeb, vastas Tänak: «Ei ole oluline.»

Ka Urmas Sõõrumaa ütles, et Tänaku investeeringu summa jääb nende vahele. «Aga see on 10 protsenti ettevõttest,» märkis Sõõrumaa ja lisas: «mille väärtus on täna 20 miljonit eurot.»

Selle järgi peaks Tänaku investeering jääma kahe miljoni euro ringi.

Kõige rohkem on Tänak Foruse kontserni teenustest kursis taksoteenusega. «Ikka tarbin nende teenuseid, kõige rohkem taksoteenust ja tänagi tulin siia Foruse taksoga,» sõnas rallimees.

Investorina ei oota Tänak kiiret kasu, vaid peab silmas pikka visiooni.

«Siin tuleb mängida pikka mängu, täna-homme-ülehomme ei juhtu siin midagi,» ütles Tänak. «Areng saab olema pikk, eesmärgid on suured ja see tähendab suurt väljakutset. Kui kõik plaanid täide lähevad, võib see inimestele päris palju tähendada.»

Siinkohal näikse Sõõrumaa ja Tänaku ootused lahknevat. «Uus slogan Oti autole võiks olla «Kiirelt rikkaks!»» sõnas Sõõrumaa.

Tänaku sõnul tõmbas teda käima Sõõrumaa visioon, et tulevasi kasusaajaid firmast ei ole mitte kaks-kolm, vaid kõik tokeneid kogunud kasutajad.