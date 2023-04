Eesti Energia: elektrihinda mõjutab enim vähene tuulenergia tootmine

«Elektrihind kerkis möödunud nädalal kogu Baltimaade ja Soome hinnapiirkonnas. Peamiselt mõjutas seda kütusehindade tõus ja kohati kuni 65 protsenti väiksem tuuleenergia toodang. Testrežiimil Olkiluoto 3 töötas osa möödunud nädalast vähendatud koormusel, kuid on nüüd tagasi maksimaalsel võimsusel. Nädala keskmine maagaasi hind jäi tasemele 46,4 eurot megavatt-tunnist, mis on eelneva nädalaga võrreldes 3,5 euro võrra kallim,» märkis Miller pressiteates.

Soome rajab hoogsalt meretuuleparke

Roheenergia hulk Läänemere piirkonnas peaks Milleri sõnul kümnendi lõpuks märkimisväärselt kasvama ainuüksi Soome panuse tõttu. «Riigiettevõte Metsähallitus kuulutab sel ja 2024. aasta alguses välja hanke viie uue meretuulepargi rajamiseks koguvõimsusega 6 gigavatti. Tuulepargid peaksid valmis olema aastaks 2030. Esimese sarnase oksjoni korraldas Metsähallitus eelmise aasta lõpus, mil enampakkumisel oli 1,3 gigavati jagu meretuulepargi tootmisvõimsust Vaasa lähistel ja mille võitis Rootsi arendaja Vattenfall. Kokku on hetkel Soomes planeerimisel 13 gigavati jagu meretuuleparke. Täna töös olevate meretuuleparkide maht on veel aga suhteliselt väike 73 megavatti,» märkis strateeg.

Ta tõi võrdluseks, et maismaal on Soomes elektrit tootmas 5,5 gigavati jagu tuulikuid. «Kasumlikkuse mõttes on esimesed meretuulepargid arendajatele kõige ahvatlevamad, kuna saavad teenida elektriturult kõrgemat hinda. Kuna tuul puhub Läänemeres üldjuhul kõigile sarnaselt, siis iga järgnev tuulepark hakkab keskmist elektrihinda ja seega ka teenitavat tulu allapoole tooma. Järjest parke juurde rajades võib mingil hetkel tekkida ka elektri ülepakkumine, see aga avaks ukse uutele salvestustehnoloogiatele nagu näiteks akud, hüdropumbad või vesiniku elektrolüüsimine,» selgitas Miller.