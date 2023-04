Erko Soolmannist saab RMK uus juhatuse liige

Seni aktiivselt erametsanduses tegutsenud Soolmann asub ametisse 1. maist. RMK nõukogu esimees Randel Läntsi sõnul on metsamajandamine RMK üks peamisi tegevusalasid ning selle valdkonna juht vastutab riigimetsa püsimise eest põlvest põlve. «Erko Soolmanni tugevuseks on laiapõhjaline kogemus metsamajandamisest erasektoris. Ta on regulaarselt kokku puutunud kõigi metsamajandusvaldkonna tegevusaladega ja väljakutsetega. Lisaks on Soolmannil avar vaade metsamajandamise tulevikust, bioloogilisest mitmekesisust, metsade süsiniku sidumise ja kogukondadega suhtlemise osas,» sõnas Länts.

Alates 1. maist hakkab Soolmann RMK juhatuse liikmena vastutama riigimetsa uuendamise, kasvatamise, raiete ja puiduveo juhtimise ning korraldamise eest. Soolmannil on metsamajanduse magistrikraad Eesti Maaülikoolist ning viimase üheksa aastaga on ta üles ehitanud oma ettevõtte Metsahaldur OÜ. RMK juhatusega liitudes loobub Erko oma varasemast äritegevusest erametsade majandamisel ning pühendub täielikult riigimetsale. Soolmanni sõnul on RMKga liitumine loogiline järgmine samm tema tööelus. «Riigimetsa majandamine on vastutusrikas töö, milles õnnestumiseks toetun nii omandatud teadmistele, ettevõtluskogemusele kui oma tulevastele headele kolleegidele. RMK on ja jääb Eesti metsa hoidjaks ka edaspidi,» lisas Soolmann.