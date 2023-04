Kinnisvaraeksperdid: energiatõhusus on muutumas uue korteri valikul kaalukeeleks

«Kodu soetamisel on jätkuvalt kõige tähtsam kriteerium asukoht ja piirkonna infrastruktuur. Kui aga vaadata Kinnisvara24 portaali statistikat, siis võrreldes eelnevate aastatega on 35 protsendi võrra kasvanud koduotsijate hulk, kes märgib otsingulahtrisse A või B energiamärgise soovi,» ütles kinnisvaraportaal Kinnisvara24 turundusjuht Martin Matsberg.

Kinnisvaraarendusettevõtte Endover müügiosakonna juht Olari Vokk tõdes samuti, et koduostjad on hakanud viimasel ajal rohkem tähtsustama keskkonnaaspekte. «Kui veel mõned aastad tagasi valiti hinnalt soodsam, madalama energiaklassiga ja lihtsamate tehnoloogiliste lahendustega korter, siis täna eelistatakse üha enam kõrge energiaklassiga, energiasäästlike lahenduste ja -küttesüsteemiga kodu ning ollakse valmis selle eest ka rohkem maksma,» lisas Vokk.

Arendaja sõnul on inimestele ka üha olulisem, et kõik eluks vajalik paikneks kodu lähedal. «Enda elu ei taheta veeta ummikutes ja senisest rohkem arvestatakse ka oma ökoloogilise jalajäljega – 15 minuti naabruskonna kontseptsioon ja tiheasustus on uus trend,» rääkis Vokk. Samuti hinnatakse rohealade lähedust kodule.

Nii tänane turuseis, kui keskkonnateadlikum käitumine on pannud inimesi taas eelistama ka väiksemaid kortereid. Senise 100 ruutmeetrise 4-toalise perekodu asemel valitakse funktsionaalse planeeringuga 80 ruutmeetriseid kortereid. «Näiteks Rocca Towersi uusarenduse kõige populaarsemad 4-toalised kodud on suurusega 77 ruutmeetrit. Tänu targale planeeringule on seal 3 magamistuba, 2 WC-d pesuruumiga, majapidamisruum, walk-in garderoob ja lisandväärtuseks ka rõdu,» kirjeldas Vokk uuemat korteritrendi. Väiksemat elamist on soodsam osta ning ka selle ülalpidamiskulud on madalamad.