Eesti Post tõstab maikuust järsult teenuste hinda

Riigisisese standardkirja saatmine hakkab maksma 1,30 eurot ja rahvusvahelise standardkirja saatmine 2,60 eurot. See tähendab, et riigisisese kirja saatmise hind kerkib seniselt 90 sendilt 44,4 protsenti. Rahvusvahelise standardkirja saatmine maksis seni 1,90 eurot ehh hinnatõus on 36,8 protsenti.