5 KÜSIMUST ⟩ Tippjuht Kai Realo: usun, et enim tuska teeb rahvale automaks

Ma arvan, et hetkel on kõige suurem probleem selles, et see kõik kehtestatakse n-ö korraga. Ja samal ajal on tohutu inflatsioon – mõelge ise, ikka veel on inflatsioon 15 protsenti. Teised riigid ei suuda mõista, kuidas meil Eestis elu jätkub, aga meie ikka kuidagi toimime. Toit maksab kosmiliselt rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kütuste ja energiahinnad ei lähe enam kunagi nii alla, kui olid veel mõned aastad tagasi. Toidu hind ongi nii kõrge Eestis eelkõige seetõttu, et meil on toidu käibemaks kõrge. Seda on aga keeruline Eesti inimesele pidevalt korrutada, et ärge võrrelge toidu hindu meil ja mujal, sest maksud on erinevad.