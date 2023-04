Suri Eesti toidutööstuse tippjuht Vladimir Sapožnin

Vladimir Sapožnin oli 2017. aastast Eesti suurima kodumaise munatööstuse Dava Foods Estonia AS juhatuse esimees. Tippjuhina osales ta 30 aasta jooksul Eesti toidusektori üles ehitamises, tehes seda jäägitu pühendumuse, töökuse ja eeskujuga Coca-Colas, Saku Õlletehases, Fazeris, Tallinna Külmhoones, NP Foods grupis ja Allied Domesq Spirit & Wine’s.

«Vladimir Sapožnin on Eesti toidutööstuse pikaajaline juht, kelle töökultuur, saavutused ja panus valdkonna arengusse on ääretult suur. Lahkunud on mees, kes muutis ja kujundas nii mitme Eesti toidutööstuse ettevõtte näo tarbijale ja koostööpartneritele. Samal ajal oli ta muude valdkondade pühendunud toetaja ja Eesti kultuuriloo hinnatud ning austatud taustajõud. Tunnen südamest kaasa tema perele, lähedastele ning kolleegidele,» ütles Toiduliidu juht Sirje Potisepp.