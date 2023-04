Läti meedia: Vene kütust veetakse Riiast tolliametnike silme all võltsdokumentidega Ukrainasse

Prokuratuur tühistas maksuameti otsuse ja tagastas neile asja uurimise alustamiseks, kuid maksu- ja tollipolitseis alles kaalutakse seda.

Rahandusministri sõnul on venitamine vastuvõetamatu

Asjade venimist kritiseeris teravalt ka Läti rahandusminister. «Küsisin maksuameti juhilt, kuidas võib tekkida selline olukord, et lastidokumentidele on väidetavalt lisatud võltsitud päritolusertifikaat,» rääkis rahandusminister Arvil Asheradens. Tema jaoks on vastuvõetamatu, et riigiametid selle asemel, et alustada kiiresti kriminaalmenetlust, põrgatavad teavet omavahel edasi-tagasi.

Läti maksuamet väitis aga, et ukrainlased, kellel on Vene kütuse import keelatud, ei võtagi neid veoseid vastu. «Praegu, niipalju kui mina tean, on kõik need veosed Lätis, neid ei ole kuskile eksporditud. Praegu on see kõik, mida ma saan öelda, et mitte kahjustada uurimist,» rõhutas maksuameti peadirektor Ieva Jaunzeme.

Samas 4. aprillil, kaks kuud pärast viimase Vene tankeri saabumist Riia sadamasse, seisis PARS Terminali territooriumil kümmekond Ukrainast pärit kütuseveokit oma koormat ootamas. Läti kütuseimportijad väidavad, et Ukrainasse minev kütus on pärit Kasahstanist, kuigi juba eelmisel suvel keelas Kasahstan oma naftatoodete ekspordi Euroopasse.

PARSi juhatuse liige Aigars Reikis väitis samas, et ettevõte ostis Orleni kütust vahendaja kaudu, seega kasutab ta selle ettevõtte sertifikaate.

Orlen eitab seda võimalust, kuna kahtlased dokumendid on nende hinnangul võltsitud – kasutatud on küll nende sertifikaate, kuid neis on mõningaid andmeid muudetud.