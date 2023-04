Sirje Potisepp: riigiaparaadi kulude kärpimisest pole kahjuks juttugi

Värskelt sõlmitud koalitsioonileping vajab veel sügavamat analüüsi ning loodetavasti saab toiduainesektor lähiajal võimaluse uue valitsuse liikmetega ka kohtuda, et üheskoos olukord üle vaadata, kuid meie esmased reaktsioonid on ettevaatlikud. Küsimusi on jätkuvalt rohkem, kui vastuseid.

Alustaks sellest, et just mõned päevad tagasi jagas statistikaamet uusi andmeid, mis näitavad selgelt Eesti tööstuse ja tootmismahtude üldisemat langust. Olen korduvalt öelnud, et viimaste aastate majanduskriis on enamasti tööstuse nägu ning paraku tõestavad seda ka meie majandusliku näitajad. Toodang vähenes kõigis kolmes tööstussektoris: energeetikas, mäetööstuses ja töötlevas tööstuses, kaasa arvatud toiduainetööstuses.

Majanduses on kõik omavahel seotud ning igasugused hinna- ja maksutõusud, toidavad taas inflatsiooni. Nii olemegi langenud majanduskriisi nõiaringi: kasvavad hinnad toovad surve palkade kasvuks ning see omakorda toob kaasa uued hinnatõusud, sest palgaraha peab mahtuma ju toote hinda.

Maksutõusud ei ole kunagi oodatud sõnumid. Enne valimisi küll lubati, et „kõigil tõuseb“, aga seda küll hoopis teises kontekstis. On arusaadav, et kui riigi eelarve on halvas seisus, on meil sisuliselt kaks valikut: kas tõsta tulusid (mida praegu agaralt kohe tegema hakatakse) või kärpida kulusid (sellest kahjuks pole juttugi ja näiteks riigiaparaadi ümberkujundamisest kulude kärpimise valguses ei räägita).