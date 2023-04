Kohalikud omavalitsused: üks tulevane maks on juba välja mõeldud

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juht Veikko Luhalaid ütles, et kuna koalitsioonileping on veel väga värske ja kommentaarideta, on raske öelda, milliseid makse omavalitsused tulevikus kehtestama hakkavad. Luhalaid viitas, et koalitsioonileppe üldistustase on selline, mis ei anna väga selgeid signaale, kuidas konkreetselt midagi toimuma hakkab, siis on üpris raske hinnanguid anda.

«Tean, et kohalike maksude osas on konkreetselt välja käidud turismimaksu kehtestamise võimalus. Samuti maamaksuga seotud piirangute ülevaatamine,» rääkis Luhalaid.

«Kui rääkida kohalikest maksudest, siis ei ole küsimus, kui kõrged need olla saaksid, vaid pigem see, millised need olla võiksid. Praegu jutuks olev turismimaks on väga väike samm edasi omavalitsuste finantsautonoomia suurendamiseks. Aga alguseks oluline,» lisas Luhalaid.