Võimuliit loodab automaksuga kokku korjata üle 100 miljoni euro

Ühe suure tulumeetmena näebki koalitsioon automaksu, mille mõju riigieelarvele võiks Võrklaeva hinnangul jääda 120 miljoni euro juurde. «Plaanime teha sinna ka CO2 komponendi, ehk et need autod, mis saastavad vähem, maksavad vähem. Siis tuleb vaadata ka auto luksuse elementi ja need autod, mis on suuremad ja kallimad, siis ka neid rohkem maksustada,» rääkis Võrklaev, kelle teatel peab automaks aasta lõpuks seaduseks saama.