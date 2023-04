Kai Realo: kriisi ajal võiks alampalka ka vähendada

Praegu liigutakse Realo sõnul alampalga tõusuga 50% mediaanpalgast ja esialgu on see Realo sõnul piisav. Kui kokku leppida suurem alampalk, tuleks leppesse sisse kirjutada mõningad lisad, mis lubavad ootamatu kriisi ajal ka väiksemat palka maksta. «Tundub uskumatu, et alampalga suurust saab ette kirjutada,» kommenteeris Realo uues koalitsioonileppes sisalduvat punkti, mis näeb ette alampalga tõusu 2027. aastaks 60% mediaanpalgast.

Realo lausus koalitsioonilepingut kommenteerides, et tervikteksti vaadates on seal palöju sellist, mida ta tööandjate esindajana kui isiklikult peab päris heaks ettevaatavaks ja liberaalseks maailmavaateks.

Kai Realo lausus saates, et koalitsioonilepingus on suurt eelarvepuudujääki lapitud maksutõusudega, kuid head majanduse kasvuplatvormi seal ei ole. «Kindlasti ei piisa visioonisõnadest, et teha Eesti ettevõtjaid konkurentsivõimeliseks. Mitmed maksumuudatused mõningaid sektorid isegi pidurdavad ja see teeb murelikuks,» lausus ta.

Realo ootab, et uued ministrid oma meeskonnaga kiirest lisaks maksude tõstmisele mõtleksid ka läbi, kuidas majandust kasvama saada.

Maksudega mängimine ei ole hea märk ning Realo sõnul on ebajärjekindel maksupoliitika olnud üks asi, mis on investoreid siit eemal hoidnud. «kui see valitsus ei kesta nelja aasta pikkust perioodi, siis on karta, et ka tänased maksumuudatused keritakse tagasi ja ebakindel maksukeskkond jätkub,» lausus Realo.

Realo möönis, et me kõik tahaksime elada stabiilses keskkonnas, aga oli selge, et eelarve tasakaalu viimiseks tuleb makse tõsta. Küsimus on, et milliseid, kas suund on varamaksudel või tarbimismaksude. «Viimase hetkeni hoiti kiivalt enda teada, mida konkreetselt maksustatakse,» lausus Realo.

Realo avaldas lootust, et ettevõtluse seosukohalt asju enam juurde ei tule, mis võiks majandust veelgi takistada.

Järgmise aasta algusest plaanitava käibemaksu kahe protsendipunkti võrra tõstmist kommenteerides lausus Realo, et see lööb valusalt vähemkindlustatud inimesi.