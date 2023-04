Eesti Pangal on häid uudiseid: toiduainete hinnasurve nõrgeneb!

«Toiduainete aastane hinnakasv püsis märtsis väga kiire, ulatudes 25 protsendini, kuid hinnasurve nõrgeneb. Euroopa toidutoormeturul on viimastel kuudel langenud teravilja, või ja piimapulbri hind, samas on jätkunud lihatoodete kiire hinnakasv. Eestis on piima kokkuostuhinnad langenud viimase kolme kuu jooksul 13 protsenti, kuid Lätis ja Leedus on piima kokkostuhinnad paari kuuga odavnenud juba 30 protsenti,» tõi ökonomist pressiteates välja.