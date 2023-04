Elering: võimsustega susserdavad päikeseenergia tootjad peavad raha tagasi maksma

Põhivõrguoperaator Eleringi teatel kehtis toetusskeemis osalenud väiketootjatele aga nõue, et nad ei tohi enda päikeseparke aja jooksul võimsamaks ehitada. Selle reegli vastu on tänaseks aga mitmetel juhtudel eksitud. «Elering on analüütiliste kontrolltegevuste käigus tuvastanud mitmed juhtumid, kus taastuvenergia tootmisseade osaleb alla 50-kilovatistele (kW) tootmisseadmetele mõeldud toetusskeemis, kuid hiljem on seadme võimsust Eleringi teavitamata suurendatud üle 50 kW,» teatas riigiettevõte pressiteates.