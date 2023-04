Hotellide käibemaks tõuseb: Eesti kaotab suurüritused Lätile ja Leedule

«Täismääras käibemaksu tõstmine majutusasutustele on küll väga karm katsumus niigi rasketes oludes siplevale sektorile, aga ju on kellelgi ikka nii pime viha Eesti majutusasutuste vastu, et selline otsus olevat sündinud,» kirjutas Sukles.

Ettevõtja Jüri Käo sõnul on majutusasutuste käibemaksu erisus väga levinud meede. «Reformierakond kardab väga erisusi ja tahab, et kõik oleks ühtlane ja arusaadav. Seal on oma iva, aga ilmselt on aeg edasi läinud ja need erisused on põhjendatud. Minu arust on kahetsusväärne, et seda muudetakse ja kindlasti see turismisektorit lööb. Turismisektor ei ole toibunud koroonaperioodistki. Nad peaksid ikka natukene rasva koguma,» ütles Käo Äripäevale.