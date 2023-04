Sõjapõgenikel tuleb ka laevast välja kolida: Tallink prahtis põgenikelaeva kanadalastele

Põgenikud paigutatakse ümber

Sotsiaalkindlustusametil on olemas kava ja käimas tegevused laeval peatuvate põgenike alternatiivseks edasiseks majutuseks. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo on kinnitanud, et ükski põgenik peavarjuta ei jää. Iseasi on, kus see peavari asub ja kui kauaks sinna saab jääda.