Euroopa Parlament tahab piirata elegaasi kasutamist

Ettepaneku kohaselt antakse liikmesriikidele üleminekuks kolm aastat ning alates 2026. aastast tohib kuni 24 kV võrkude ehitamisel kasutada ainult elegaasi vabasid lülitus- ja kaitseseadmeid. Elegaas on sünteetiline gaas, mis on 25 200 korda ohtlikum kasvuhoonegaas kui CO2 ning püsib atmosfääris 3200 aastat pärast selle eraldumist.

Elegaas on jätkuvalt asendamatu kõrgepingevõrgus. Elegaasil baseeruvad seadmed suudavad ainsana blokeerida elektrikaare tekkimise kõrge pinge juures. Madalama pingega võrkude jaoks on olemas hulk teisi lahendusi, mis kasvuhoonegaase ei sisalda ja mille hooldus ja utiliseerimine on ka lihtsam.