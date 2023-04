Luminori peaökonomist: riigi poolt lisatud käibemaks pannakse hindadele otsa

Uusküla sõnul on mujal maailmas isegi käibemaksu tõstmist kasutatud, et hinnatõuse tekitada. Ta selgitas, et käibemaksu muutmine on instrument, millega saab mõjutada tarbimist. Näiteks, kui käibemaksu langetakse, siis tarbimine reeglina suureneb.