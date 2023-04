Evelyn Sepp: mõnede ettevõtjate suhtumine maksutõusu tekitab hämmingut

«Koalitsioonileping on vähemalt olulistes positsioonides Eesti elu edasi viiv,» teatas Sepp oma Facebooki kontol.

«Sotsiaalmeediumi peegeldusi jälgides olen aga hämmingus peamiselt kahel põhjusel - esiteks äksi täis ettevõtjate üle, kes on «šokeeritud» (ja täielikus teadmatuses), et Eesti on täis katkiseid süsteemseid probleeme ja alarahastatud sotsiaalseid valdkondi, mida parandab vaid piisav rahastus, mis sealt seni puudub,» kirjutas Sepp.

Teiseks on tema hinnangul kummaline, et ettevõtjatele tuleb maksutõus üllatusena. Sepa arvates võiks olla mõistetav, et riigi rahaline seis on halb ning samas peab suurendama investeeringuid alarahastatud valdkondadesse.

«Me ju oleme kõik need 30+ aastat näinud, et x% lolli kärbet, et tee midagi head, vaid lõpp-astmes kogu süsteemi tema disfunktsionaalsuses (mittetoimimises – toim.) veel kallimaks,» teatas Sepp.

«Jah, meil on avalikus sektoris uskumatult palju asju, mida seal ei peaks olema, aga meil on seal paraku veel rohkem seda, mille jaoks seni pole raha jaganud,» tõdes Sepp.

Käibemaksu tõusul pole suurt mõju

Sepa hinnangul ei avalda käibemaksu tõstmise inimestele ostujõule suurt mõju. «Kahe protsendipunktine käibemaksutõus teeb põhimõtteliselt lõpptarbija vaates tema ostukorvi kallimaks 20 euro võrra ehk senise 1200 euro asemel 1220 eurot,» selgitas Sepp.

Lisaks pöörab Sepp tähelepanu, et valitsussektor ja avalik sektor pole sünonüümid.

Avalik sektor on laiem valdkond, kuhu kuuluvad lisaks valitsussektorile (keskvalitsus ja kohalike omavalituse asutused) ka mittepoliitilised asutused ja nendes töötavad spetsialistid, näiteks politseinikud, arstid ja õpetajad.