Evelyn Sepp: mõne ettevõtja suhtumine maksutõusu tekitab hämmingut

«Sotsiaalmeediumi peegeldusi jälgides olen aga hämmingus peamiselt kahel põhjusel – esiteks äksi täis ettevõtjate pärast, kes on «šokeeritud» (ja täielikus teadmatuses), et Eesti on täis katkiseid süsteemseid probleeme ja alarahastatud sotsiaalseid valdkondi, mida parandab vaid piisav rahastus, mis sealt seni puudub,» kirjutas Sepp.

Teiseks on tema hinnangul kummaline, et ettevõtjatele tuleb maksutõus üllatusena. Sepa arvates võiks olla mõistetav, et riigi rahaline seis on halb ning samas peab suurendama investeeringuid alarahastatud valdkondadesse.