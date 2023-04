Ettevõtja Indrek Kasela: väga ebatõenäoline, et Eestisse hakkavad investeeringud tulema

«Väga ebatõenäoline, et Eestisse hakkavad investeeringud tulema. Kui nii jätkame ja ei tunnista, et nii viimase kolme eelneva valitsuse lubadused kui maailmamajanduse olukord, on tekitanud olukorra, kus on tegelikult ka vaja õhukest riiki, tuleb pikk kehv aeg,» kommenteeris Kasela.