Kohus ei rahuldanud kalapüügifirmade kaebust

Kohus märkis, et suure mõjualaga planeeringu kehtestamine on olemuselt alati kompromiss erinevate huvide vahel. Kalapüügiettevõtete huvi jätkata Saare-Liivi ja Sõrve aladel kalapüügiga on kohtu hinnangul legaalne huvi. Kohtu hinnangul on aga vastustaja mereplaneeringus adekvaatselt põhjendanud, miks teatud tingimuste kokkulangemisel peaks see huvi taanduma ülekaalukama huvi ees tagada Eesti energiaga varustatus ja veel enam, taastuvenergiaga varustatus selliselt, et fossiilsetest kütustest energiallikatena järk-järgult loobutakse.

Kohus leidis, et vastustaja on selgitanud, et Eesti varustamine siseriiklikult toodetava energiaga on kõrgendatud avalik huvi ja seda eriti peale Venemaa agressiooni Ukrainasse. Kohus märkis, et mereplaneering on kehtestatud mullu 12. mai ehk juba peale Ukraina sõja algust, seega suurenes vajadus teiste riikide energiatootmisest sõltumatuse järele oluliselt mereplaneeringu menetluse kestel.

«Selline avalik huvi on kitsamas mõttes Eesti, kuid laiemas mõttes Euroopa Liidu huvi. Peale selle on kliimaeesmärkide saavutamiseks oluline toota taastuvat energiat ja loobuda fossiilsete kütuste põhjal energia tootmisest. Ka see on prioriteetne avalik huvi, mis ei ole mitte ainult Eesti, vaid Euroopa Liidu ja laiemas mõttes kogu meie planeedi elanikkonna huvi,» märkis kohus.

Kuna valitsus oli kohtu hinnangul piisavalt põhjendanud, kuidas tuulealad valiti, ei leidnud kohus nendes asjaoludes rikkumisi ja luges mereplaneeringu õiguspäraseks. Kohtu hinnangul olid vastustaja kaalutlused kantud selgelt äratuntavast kõrgendatud avalikust huvist tagada energiajulgeolek ja taastuvenergiale üleminek ning seepärast jäi kaebus rahuldamata.

Halduskohtu otsuse saab vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus hiljemalt 5. mail.

Energiamajanduse korraldamise seaduse § 321 lõike 1 kohaselt peab aastaks 2030 moodustama taastuvenergia vähemalt 65 protsenti riigisisesest energia summaarsest lõpptarbimisest ja elektrienergia summaarsest lõpptarbimisest peab taastuvenergia moodustama selleks ajaks vähemalt 100 protsenti, soojuse summaarsest lõpptarbimisest vähemalt 63 protsenti.