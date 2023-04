Uus valitsus lammutab Eesti Energia üllatuslikeks osadeks, keelab uued põlevkivikaevandused

Peaminister Kaja Kallase soov, et Elektrilevi tuleb Eesti Energiast lahutada, pole üllatus. Kallas on seda korduvalt rääkinud, viimati nädal tagasi, kui puhkes skandaal energiafirma lahkunud juhatuse preemiate üle.

Õigupoolest on põlevkivi kaevandamine ja selle transport Narva elektrijaamadesse praegu integreeritud, mistõttu kahe tegevusala lahutamine on saab olema tehnliselt keerukas. Samuti finantsiliselt.

Kaevandusfirmat on aga vaja lahutada põhjusel, et kui uus valitsus ei luba põlevkivikaevandusi enam avada, siis jääb Eesti suurim põlevkiviõlitootja Viru Keemia Grupp (VKG) toormenälga juba mõne aasta pärast.

VKG senine Ojamaa kaevandus ammendab ennast 2027. VKG soovib juba tuleval aastal alustada uue kaevanduse ehitustöid. VKG-l on juba õigus Uus-Kiviõlis kaevandada kaks miljonit tonni põlevkivi, kuid ettevõte soovib kaevandusõigust suurendada kordi, sest Uus-Kiviõli varu on 70 miljonit tonni.

VKG juht Ahti Asmann on varem Postimehele öelnud, et Uus-Kiviõli suuremahuline tööle hakkamine seda, et õlitehastele on toore 2038. aastani tagatud.