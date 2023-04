Võta pisku või kaotad kõik: ametnikud kasutavad rahva vastu maffiataktikat

Rail Baltic, sõjaväealade või looduskaitsepiirangutega alade laiendamine, kaevanduste või muude rajatiste loomine – neil on Eestis tihtilugu üks ühisnimetaja: inimesed, kes ei ole rahul sellega, kuidas riik neilt eramaad ostis. Probleemidel on veel üks ühisnimetaja: seadus, mis on tehtud mugavalt selliselt, et laseb riigil niipidi hinda määrata, kuidas endale mugavam on. Seadusesäte ütleb küll, et ka eraomaniku huve tuleb arvesse võtta, kuid praktikas avaneb hoopis teistsugune pilt.