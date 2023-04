Väikeettevõtja: uue valitsuse maksumuudatused lõikavad kõige valusamalt kõige nõrgemaid

Koalitsioonileppe sisu arutanud osapooled otsustasid tõsta käibe- ja tulumaksu kahe protsendipunkti võrra. Käibemaks peaks 2024.aasta algusest kerkima senise 20 protsendi tasemelt 22 protsendi tasemele ning tulumaksumäär 2025. aasta algusest samuti 22 protsendi tasemele.

Sakus kulinaariaäri ning kauplust pidava ettevõtja sõnul saab ta aru, et kui riigi rahaline seis on rappa lastud, siis tuleb kuskilt raha leida, kuid uue valitsuse käibemaksu tõstmise plaan, eriti ilma ühegi erisuseta, on tema jaoks kõige suurem üllatus. «Tulumaks tulumaksuks, aga praeguses olukorras oleks oodanud pigem toiduainete käibemaksu alandamist,» lausus Toode, sest kiire hinnatõus on inimeste, eriti vähem kindlustatute hakkamasaamist oluliselt halvendanud.

Ja kuigi räägitakse, et sisendhinnad peaksid langema, siis enda kogemusest ei ole ta seda täheldanud. Ainsana toob ta välja lõhe hinna, mis üles ja alla kõigub. «10-protsendiline käibemaksu tõus ei ole sugugi väike,» lausus Toode kinnitades, et inimeste tarbimine selle tulemusena kindlasti veelgi väheneb.

Kuigi hetkel tundub, et inimesed on suuremast hinnatõusušokist hakanud taastuma, siis on ettevõtja pidanud oma sortimenti kokku tõmbama, sest peolaudade tellimisel inimesed osasid, kallemaid asju lihtsalt enam ei osta. Kulinaarias tõi ta välja näiteks hakkliha olulise kallinemise, mis on huvi kotlettide vastu järsult vähenenud. «Hinnad on tõstetud juba ei tea kuhu, kui neid veel tõstetakse, siis on seis väga nutune,» lausus ta.

Plaanitavate maksutõusude loetelu kuulates, tekib küsimus, millisele tasemele maksukoormus inimeste jaoks kerkib, lausus Toode.

«Kui iga asja pealt inimene peab hakkama juurde maksma, siis vähendab see tarbimist oluliselt,» lausus ta.

Palgasurve suureneb