Ettevõtja Jüri Mõisa sõnul on valituse plaan tulu- ja käibemaksu tõsta vajalik samm ja see ei tulnud talle üllatusena. Tema hinnangul vähendab maksutõus tõenäoliselt Eesti inimeste tarbimist, kuid ta loodab, et see ei too kaasa suuremat majanduslangust.