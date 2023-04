Taltech avaldas, mis erialad toovad taskusse kahekordse keskmise palga

Ülikooli jaoks on keskmine palk oluline näitaja, kuna nii saab hinnata õppe vastavust tööturu nõudmistele. Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Volli sõnul on ülikool endale püstitanud eesmärgi, et vilistlaste palgatase oleks 1,65 korda kõrgem Eesti keskmisest.

«Näiteks 2021. aastal liikusime sellele eesmärgile lähemale ja siis oli tehnikaülikooli magistrikava lõpetaja keskmine töötasu 1,577 suhtena Eesti keskmisesse töötasusse,» märkis Voll. «Tasub meeles pidada, et see metoodika ei kajasta dividenditasusid ega välismaal teenitud tulu ehk kindlasti on vilistlaste palgatase veelgi kõrgem,» lisas ta.

Head palka teenib IT ja tööstustehnika erialal

Vähemalt kahekordset keskmist teenivad veel informaatikamagistrid ning ettevõtte digimuutuste ja äriinfotehnoloogia magistrid. Infosüsteemide analüüsi ja kavandamise ning arvutisüsteemide magistrikraadide keskmine palk oli ligi 1,9 riigi keskmist.

Järgmised kaks kõrgeima palga saajat on ka infotehnoloogia teaduskonnast, kuid bakalaureusekraadiga: informaatika, mille keskmine on 1,84 riigi keskmist palka, ning IT-süsteemide arendus, mille lõpetajate palk on samaväärne. Kümne suurima palga saajate sisse mahuvad veel elektroenergeetika ning tööstustehnika ja juhtimise magistriõppe lõpetajad.

Tehnikaülikooli palgainfo sisaldab 70 erineva kava lõpetaja infot, esindades erialasid, millele oli vastuvõtt eelmiseks õppeaastaks. Vähemalt 1,5-kordset Eesti keskmist palka said 32 erineva eriala lõpetajad ja neid jagus igasse teaduskonda. Ettevõtliku juhtimise magistrid teenisid keskmiselt 1,7 keskmist palka ning sinna juurde jäid ka merendusmagistrite töötasu. Üle 1,5 korra piiri jäi veel näiteks maapõueressursside magistrite töötasu.

Taltechi lõpetajatel on ühed Eesti kõrgeimad palgad ka haridus- ja teadusministeeriumi Haridussilma mulluse uuringu järgi: kui kõrghariduse omandanu keskmine töine sissetulek tunamullu oli 1980,7 eurot, siis Tallinna tehnikaülikooli lõpetanutel oli see 2304,5 eurot.

Statistikaamet kogus aastatel 2011–2020 lõpetanute palgaandmeid 2021. aasta seisuga. Haridus- ja teadusministeeriumi tellitud uuringu lõpetajate info pärineb Eesti Hariduse Infosüsteemist ning palgaandmed maksu- ja tolliameti registritest.